Боец ММА осужден в Новосибирске на четыре года за избиение - Советский спорт
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15 ноября 2019 11:16ММА

Боец ММА осужден в Новосибирске на четыре года за избиение

Марк Белых выступал в чемпионате Сибирского федерального округа по ММА.

Чемпион Новосибирской области по смешанным единоборствам Марк Белых получил четыре года колонии общего режима за избиение прохожего, сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

3 января 21-летний Белых, которому помогала 18-летняя Екатерина Курлаева, в состоянии алкогольного опьянения дважды избили ранее незнакомого им 34-летнего мужчину.

В результате совместных действий Белых и Курлаевой потерпевшему причинены телесные повреждения (переломы пальцев, травмы, раны и ссадины головы). Вину в совершении преступления подсудимые не признали.

Отметим, что Курлаева приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с осужденных моральный вред в пользу потерпевшего в размере 200 тысяч рублей.

Добавим, что Белых выступал в смешанных единоборствах в весовой категории до 70 кг и был участником чемпионата Сибирского федерального округа по ММА.

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