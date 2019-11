Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера

Боец UFC Маркус Перес появился на взвешивании перед турниром UFC Fight Night 164 в образе Джокера.

29-летний бразилец проведет поединок со своим соотечественником Веллингтоном Турманом.

В пятницу прошла официальная церемония взвешивания бойцов, и Перес решил предстать на ней в образе Джокера – героя одноименного фильма, который вышел в прокат в этом году.

Why so serious? 🤡⁠

⁠Markus Perez with a 🃏surprise for #UFCSP weigh-ins and Wellington Turman. ⁠

⁠ pic.twitter.com/KnqzQvTlMl