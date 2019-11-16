Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера - Советский спорт
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16 ноября 2019 12:37ММАЛипкин Антон

Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера

Переc проведет бой со своим соотечественником Веллингтоном.

Боец UFC Маркус Перес появился на взвешивании перед турниром UFC Fight Night 164 в образе Джокера.

29-летний бразилец проведет поединок со своим соотечественником Веллингтоном Турманом.

В пятницу прошла официальная церемония взвешивания бойцов, и Перес решил предстать на ней в образе Джокера – героя одноименного фильма, который вышел в прокат в этом году.

Отметим, что на счету Переса, выступающего в среднем весе, 12 побед при двух поражениях. В UFC он провел четыре боя, в которых одержал две победы при двух поражениях. На счету Веллингтона 15 побед и три поражения за карьеру в ММА.

Турнир UFC Fight Night 164 пройдет 16 ноября в Сан-Паулу.

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