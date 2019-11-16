Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым - Советский спорт
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16 ноября 2019 18:37ММА

Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым

Российский боец UFC Арман Царукян – о том, кого считает величайшим российский бойцом в истории ММА.

- Конечно, можно назвать Нурмагомедова лучшим российским бойцом ММА в истории. Федор Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом, а Хабиб - вторым, - цитирует Царукяна RT.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал тройку соотечественников, которым по силам выиграть чемпионский титул в UFC.

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