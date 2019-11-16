Арман Царукян: Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом а Хабиб - вторым Российский боец UFC Арман Царукян – о том, кого считает величайшим российский бойцом в истории ММА.

Загрузка... - Конечно, можно назвать Нурмагомедова лучшим российским бойцом ММА в истории. Федор Емельяненко навсегда останется первым великим российским бойцом, а Хабиб - вторым, - цитирует Царукяна RT. Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал тройку соотечественников, которым по силам выиграть чемпионский титул в UFC.