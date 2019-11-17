Президент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себя Функционер недоволен поведением бойца.

Глава UFC Дана Уайт высказался в адрес российского бойца Хабиба Нурмагомедова, отметив, что слова спортсмена постоянно расходятся с позицией его менеджеров.

«Мы хотели, чтобы Хабиб подрался в январе, однако, его менеджер сказал, что это слишком ранний срок. Странно, поскольку сам Нурмагомедов говорил, что хочет вернуться как можно скорее. Мне надоело, что бойцы говорят одно, а их менеджеры – другое.

Если сказал, что выйдешь драться, то делай это. Какие еще к черту вопросы? У меня хорошие отношения с Хабибом, но его менеджеры порой выводят из себя», – приводит слова Уайта ESPN.

Ранее сообщалось, что 31-летний Нурмагомедов вернется в октагон весной 2020 года, а его соперником станет американец Тони Фергюсон.