Александр Шлеменко: Веду переговоры с UFC Ранее он выступал в Bellator, где владел титулом чемпиона в среднем весе.

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о планах на будущее. 35-летний спортсмен заявил, что ведет переговоры с руководством UFC о подписании контракта.

«Нам мешают некоторые детали. Работа идет, переговоры ведутся. Я хочу выступать в UFC, и знаю, что многие болельщики хотят видеть меня в этой лиге», – цитирует Шлеменко ProstoProSport.

За всю карьеру в ММА Шлеменко одержал 58 побед и потерпел 12 поражений.