Александр Шлеменко: Веду переговоры с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о планах на будущее. 35-летний спортсмен заявил, что ведет переговоры с руководством UFC о подписании контракта.
«Нам мешают некоторые детали. Работа идет, переговоры ведутся. Я хочу выступать в UFC, и знаю, что многие болельщики хотят видеть меня в этой лиге», – цитирует Шлеменко ProstoProSport.
За всю карьеру в ММА Шлеменко одержал 58 побед и потерпел 12 поражений.
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