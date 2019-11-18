Отец Нурмагомедова: В Москве люди могут 20 лет жить рядом и не зайти в гости, у нас это невозможно
Нурмагомедов-старший рассказал о том, к чему не может привыкнуть в Москве.
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, к чему не может привыкнуть в Москве.
«В Москве четыре семьи могут жить в одном подъезде 20 лет и не зайти друг к другу домой, – сказал Нурмагомедов-старший в интервью телеканалу «Мир 24». – У нас в республике такого просто не может быть: мы знаем всю улицу, квартал, район. В горах всегда откликаются и помогают друг другу.
У нас разный менталитет, разные отношения. Мы воспитываем детей, что они должны уважать старших. Поэтому я не могу ездить в метро. Там молодежь сидит в наушниках, а женщины и старики стоят. Как на это смотреть?»
Напомним, 7 сентября Нурмагомедов-младший во второй раз защитил свой чемпионский титул, одержав победу над Дастином Порье из США на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
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