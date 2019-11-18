Бывший боец UFC угодил в нокаут после удара «раскат грома» (видео)

Британский боец Росс Пирсон угодил в нокаут во время турнира Probellum 1 в Брентвуде (Великобритания) после приема под названием «раскат грома».
35-летний Пирсон проводил бой с французом Деви Галлоном и в третьем раунде получил от соперника удар с разворота в голову, после чего поединок был остановлен.
Пирсон известен по выступлениям в UFC с 2009 по 2019 годы. В своем предыдущем поединке 30 марта еще в рамках американского промоушена он техническим нокаутом проиграл американцу Десмонду Грину. Теперь на его счету 20 побед и 16 поражений.
В свою очередь 30-летний Галлон одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах.
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