Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 ноября 2019 18:47ММАГичунцев Артур

Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого

Ранее ирландец заявил, что все дагестанцы – трусы. При этом он назвал «крысой» чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а также оскорблял его религиозные взгляды.

Легендарный боец смешанного стиля Федор Емельяненко раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи. Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас остались положительные ценности. Чтобы честь сохранить свою», – сказал Емельяненко на встрече со студентами Дипломатической академии МИД РФ.

Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP Доминик Тим: Циципас заслужил победу Стефанос Циципас: Не могу поверить, что взял трофей
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Ковальчуку пора возвращаться в КХЛ? Обозреватели «Советского спорта» – о будущем героя Квебека. 14.11.2019 13:45 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 17.11.2019 00:00 Футбол Яременко Николай
Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо На московском этапе Гран-при после короткой программы лидирует двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Сегодня она оставила позади даже Александру Трусову. 15.11.2019 21:13 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
18:47 ММА Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого
18:31 Футбол Максим Боков: Матч с Сан-Марино может получиться тяжелым из-за поражения бельгийцам
16:32 Футбол Президент «Ростова»: Будет обидно, если получим право сыграть в еврокубках, но не получим лицензию
16:27 Футбол Арташес Арутюнянц: Получаю много писем о том, что мы должны покинуть «Ростов»
16:18 Футбол Адиев возглавил символическую сборную 24-го тура ФНЛ
16:06 Формула-1 Даниил Квят: Мы набрали много очков – это отличное достижение для «Торо Россо»
15:58 Формула-1 Франц Тост: Если бы не машина безопасности, Квят смог бы финишировать выше
15:47 Футбол Роман Зобнин: Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора
15:41 Футбол Станислав Черчесов: Большая вероятность, что Жирков не сыграет, по Головину решение будет вечером
15:35 Футбол «Барселона» и «Реал» интересуются Шкриньяром
15:25 Фигурное катание Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли
15:19 Футбол Бензема может начать играть за сборную Алжира
15:08 Футбол «Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи
14:55 Хоккей Билялов, Галенюк и Ландер признаны лучшими игроками недели
14:28 Футбол Болельщиков «Торпедо» призывают прийти 23 ноября на стадион имени Стрельцова
14:13 Футбол Дубль Нисимуры принес ЦСКА победу над СКА
14:08 ММА Бывший боец UFC угодил в нокаут после удара «раскат грома» (видео)
13:50 Футбол Соболевым интересуются в Англии, Германии, Италии и Турции
13:44 Футбол 18-летний датчанин Мукудаев проходит просмотр в ЦСКА
13:35 ММА Отец Нурмагомедова: В Москве люди могут 20 лет жить рядом и не зайти в гости, у нас это невозможно
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array