Федор Емельяненко: У Макгрегора нет ничего святого Ранее ирландец заявил, что все дагестанцы – трусы. При этом он назвал «крысой» чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а также оскорблял его религиозные взгляды.

Загрузка... Легендарный боец смешанного стиля Федор Емельяненко раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. «На сегодняшний день у него нет ничего святого. Поэтому и говорит всякие вещи в адрес страны, в адрес семьи. Посмотрел недавно, он сказал неприятные вещи в адрес дагестанского народа. Я бы хотел, чтобы у нас остались положительные ценности. Чтобы честь сохранить свою», – сказал Емельяненко на встрече со студентами Дипломатической академии МИД РФ.