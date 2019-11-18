Отец Хабиба: Фергюсон – главный претендент Ранее сообщалось, что бойцы проведут поединок весной 2020 года.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, дал комментарий о возможном поединке против американца Тони Фергюсона, чья победная серия составляет 12 боев.

«Да, Фергюсон – главный претендент. Проблемы на этом уровне любой может создать, но обыграть тяжело», – цитирует специалиста ТАСС.

По слухам, Нурмагомедов и Фергюсон уже подписали контракт на бой. Об этом должны объявить в ближайшее время.