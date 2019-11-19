Боец, выступавшая в хиджабе, скончалась после боя в Англии Саида Саи Алетаха получила во время поединка травму головы.

Британка Саида Саи Алетаха, выступавшая в любительских турнирах по смешанным единоборствам, скончалась в воскресенье на следующий день после боя в Саутгемптоне, сообщает MMA Junkie.

В субботу 26-летняя Алетаха приняла участие в турнире Fast and Furious Fight Series 19 и потерпела поражение. После поединка ее в критическом состоянии доставили в больницу с травмой головы. В местной полиции сообщили, что по фактам трагедии началось расследование. По словам организаторов работавшие на турнире врачи сделали все необходимое для оказания помощи спортсменке.

Отметим, что Алетаха родилась в Иране, поэтому все свои бои проводила в хиджабе. Также она надевала его во время тренировок.