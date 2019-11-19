Хабиб Нурмагомедов: Я не провожу никакой конкурс, не отправляйте свои деньги мошенникам

«У меня директ разрывается вопросами про какой-то конкурс, я не провожу никакой конкурс, пожалуйста не отправляйте свои деньги мошенникам. И передайте это другим», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что уроженец Дагестана вернется в октагон весной 2020 года, а его соперником станет американец Тони Фергюсон.
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