Менеджер Макгрегора: Конор снова станет чемпионом Менеджер Конора Макгрегора Аудье Аттар заявил, что в ближайшие несколько недель может быть официально объявлено о следующем поединке ирландца

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«Должен сказать, что переговоры ведутся. Мы находимся в тесном контакте с UFC. Надеюсь, о бое будет объявлено в ближайшие недели, но пока это все еще в стадии разработки.Я всегда знал, что он не закончит карьеру на такой ноте. В то время, когда он побеждал, он всегда дрался часто, чаще одного раза в год. Он на самом деле является конкурентом. Он все делает по-своему. Он стремится к величию и мечтает о вещах, на которые, как люди думают, он уже не способен. Я счастлив быть частью всего этого, видеть огонь в его глазах. Я думаю, что бои раз в год только разожгли в нем аппетит. В любом виде спорта, чем больше соревнуешься, тем лучше становишься. Ему не привыкать становиться чемпионом мира, и он знает, что для этого нужно».

Напомним, свой последний поединок Конор Макрегор провел в октябре 2018 года, когда потерпел поражение от чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова