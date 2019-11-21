Абдулманап Нурмагомедов: Абубакар был уверен, что выиграет, но получилось совсем иначе

- Это его ошибка. Он сожалеет об этом. Абубакар был уверен, что выиграет, но получилось совсем иначе. Он не совсем дружит с дисциплиной. Но UFC же не терпит этого. Следующее поражение - вылетит, вопрос закроется. Хочет драться, значит будет пахать, - цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Напомним, что на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве 9 ноября, Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - прим.ред.) встречался с немцем Давидом Завадой, который в первом раунде одержал сенсационную победу удушающим приемом («треугольник»).
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