Хабиб Нурмагомедов: Скорее всего, мой следующий бой состоится в Бруклине в апреле - Советский спорт
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21 ноября 2019 17:52ММАНечаев Юрий

Хабиб Нурмагомедов: Скорее всего, мой следующий бой состоится в Бруклине в апреле

Поединок может состояться в апреле в Нью-Йорке.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, где может состояться его следующий бой.

«В Лас-Вегасе мы драться точно не будем. Даже если они перед нами извинятся, мы решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, скорее всего, мой следующий бой состоится в Бруклине в апреле 2020 года», – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) оштрафовала Нурмагомедова на $500 тыс. и дисквалифицировала его сроком на 9 месяцев за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

Наиболее вероятным соперником россиянина является американский боец Тони Фергюсон.

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