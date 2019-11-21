Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор – идиот Россиянин впервые позволил себе оскорбительные высказывания в адрес ирландского бойца.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором, отметив, что не собирается вступать с ним в словесную перепалку.

«Реванш с Конором? Не думаю, что он сам всерьез хочет со мной снова встретиться. Я избивал его четыре раунда. Потом я задушил его, и он сдался. Он сам постучал и не хотел продолжать. Этот жест означал «отпустите меня отсюда». А теперь он хочет реванш, ну да.

Такая ситуация меня устраивает. Он держит рот на замке. Даже когда он что-то говорит, то люди сами могут оценить сказанное. Они видят разницу между нами: «Эй, этот парень говорит, а этот – делает». Когда ему приходит время делать, он становится совсем другим. Мне нет смысла с ним спорить. Конор – идиот. А мы не обращаем внимания на идиотов», – цитирует россиянина RT.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. С тех пор он провел еще один бой (с Дастином Порье), а ирландец больше не появлялся в октагоне. Ожидается, что он проведет бой 18 января 2020 года.