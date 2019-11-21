Нурмагомедов – о победе над Макгрегором: Я от души заткнул его Встреча прошла в октябре 2018 года.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Ему нельзя было проиграть. Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его. Такое удовольствие получил», – цитирует россиянина ТАСС.

Напомним, перед началом боя Макгрегор оскорблял Нурмагомедова на религиозной почве. Также он назвал «крысой» его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.