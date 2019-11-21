Хабиб Нурмагомедов: Федор Емельяненко – лучший боец в истории ММА Уроженец Старого Оскола не знал поражений на протяжении 10 лет.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств.

«В UFC номер один – Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте – Джон Джонс, на третьем – Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор », – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

За всю карьеру Федор Емельяненко одержал 38 побед и потерпел 6 поражений.