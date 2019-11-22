Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш
Первый поединок состоялся в октябре 2018 года и завершился победой уроженца Дагестана.
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказался о поведении ирландца Конора Макгрегора, который ранее оскорблял чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я понимаю, что делает Конор. Он хочет продвинуть реванш. Он вызывает Хабиба, задевая его нацию, так как Хабиб олицетворяет свою нацию. И Макгрегор рассчитывает, что Хабиб согласится с ним драться, чтобы ответить за своих», – цитирует Дацика Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что 31-летний проведет следующий бой весной 2020 года, а его соперником станет американец Тони Фергюсон.
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