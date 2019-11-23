Стал известен следующий соперник Олейника в UFC - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 08:06ММАГичунцев Артур

Стал известен следующий соперник Олейника в UFC

Об этом сообщает МMAJunkie.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник вернется в октагон 18 января 2020 года.

Согласно источнику, в этот день ему предстоит бой против американца Морриса Грина. Их встреча пройдет в рамках турнира UFC, который состоится в Лас-Вегасе.

В крайнем бою Олейник уступил американцу Уолту Харрису. Что касается Грина, то он проиграл россиянину Сергею Павловичу.

Нас нужно наказать. Других вариантов уже нет После скандала с болельщиками на матче сборной всерьез встал вопрос, как искоренить это хамство на трибунах? Главный редактор предлагает свой жесткий вариант. 20.11.2019 20:30 Футбол Яременко Николай
Еще по теме:
Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично Гендиректор «Зенита»: Надеюсь, четвертьфинал Евро пройдет в Санкт-Петербурге Денис Черышев: Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
«У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:36 Фигурное катание Волохов Юрий
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
08:06 ММА Стал известен следующий соперник Олейника в UFC
07:51 Баскетбол Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников
07:10 Футбол СМИ: Чалов может перейти в «Челси»
06:47 Футбол Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы
06:33 Хоккей «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ
06:06 Хоккей Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:48 Легкая атлетика Сергей Клевцов: На следующий год Шубенкову могут просто не дать нейтральный статус
01:27 Футбол Фридхельм Функель: В игре с «Баварией» нам нужен голкипер, который прыгнет выше головы
01:20 Баскетбол «Реал» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу подряд в Евролиге
01:15 Баскетбол «Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге
00:54 Футбол Ханси Флик: В матче с «Фортуной» мы должны минимизировать количество ненужных потерь мяча
00:36 Футбол Гол Икарди помог «ПСЖ» одержать победу над «Лиллем»
00:28 Футбол Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном», уступая после первого тайма со счетом 0:3
00:15 Хоккей Михаил Сергачев: Ковальчук - один из тех игроков, которые должны быть в Зале хоккейной славы
23:59 Легкая атлетика Светлана Журова: Удивилась, что ВФЛА полностью не исключили раньше
23:43 Пляжный футбол Сборная России победила команду Сенегала в матче чемпионата мира по пляжному футболу
23:31 Конькобежный спорт Семериков стал вторым на этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров, Юсков - третий
23:14 Хоккей Андрей Разин – о поражении в матче со СКА: Сегодня мы немножко «обкакались»
23:00 Футбол Гжегож Крыховяк: Через три дня с «Байером» сыграть нужно намного лучше
22:59 Хоккей СКА дома победил «Северсталь»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array