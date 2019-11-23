Стал известен следующий соперник Олейника в UFC Об этом сообщает МMAJunkie.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник вернется в октагон 18 января 2020 года.

Согласно источнику, в этот день ему предстоит бой против американца Морриса Грина. Их встреча пройдет в рамках турнира UFC, который состоится в Лас-Вегасе.

В крайнем бою Олейник уступил американцу Уолту Харрису. Что касается Грина, то он проиграл россиянину Сергею Павловичу.