Олейник подтвердил бой против Грина - Советский спорт
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23 ноября 2019 11:04ММАГичунцев Артур

Олейник подтвердил бой против Грина

Об этом 42-летний спортсмен сообщил в соцсети.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник подтвердил информацию о поединке против американца Мориса Грина.

Ранее сообщалось, что их бой пройдет 18 января на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В крайнем бою Олейник уступил американцу Уолту Харрису. Что касается Грина, то он проиграл россиянину Сергею Павловичу.

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