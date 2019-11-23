Олейник подтвердил бой против Грина

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник подтвердил информацию о поединке против американца Мориса Грина.
Ранее сообщалось, что их бой пройдет 18 января на турнире UFC в Лас-Вегасе.
В крайнем бою Олейник уступил американцу Уолту Харрису. Что касается Грина, то он проиграл россиянину Сергею Павловичу.
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