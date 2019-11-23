Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января Ранее ирландец объявил, что именно в этот день состоится его возвращение.

Российский боец UFC Алексей Олейник, подписавший контракт на бой с американцем Морисом Грином, выразил мнение, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался от участия в турнире, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе.

«Думаю, с Конором мы не будем драться в одном турнире, потому что у меня турнир UFC Fight Night, а Конор будет драться на номерном», – сказал Олейник в эфире своего YouTube-канала.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Их поединок прошел в октябре 2018 года.