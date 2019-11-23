Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247 - Советский спорт
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23 ноября 2019 12:55ММАГичунцев Артур

Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вернется в октагон зимой 2020 года.

8 февраля американец проведет бой против соотечественника Доменика Рейеса. Их поединок возглавит турнир UFC 247, который состоится в Хьюстоне.

Напомним, Джонс провел за всю карьеру 27 боев, одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся. Что касается Рейеса, то он выступает в UFC с 2017 года. В его активе 6 боев и 6 побед.

Ранее стало известно, что в со-главном бою турнира встретится чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и американка Кэтлин Чукагян.

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