Александр Волков: Планирую свой следующий бой в марте

На своей странице в Instagram Александр Волков рассказал о том, когда состоится его следующий бой в UFC.
«Возвращаюсь к тренировочному процессу и на моем «рабочем столе» огромная «папка» из вызовов разных бойцов, – написал Александр. – Но больше всех удивляет Френсис Нганноу, придумавший, что в 2017 году я отказался с ним драться, и мгновенно перееобувшийся, когда его позвали на турнир в Москву. По факту от нашего последнего поединка отказался он. Я планирую свой следующий бой в марте. Буду рад провести поединок с Нганноу, или с кем-то еще!»
9 ноября 31-летний российский тяжеловес победил американца Грега Харди на турнире UFC в Москве.
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