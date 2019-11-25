Александр Волков: Планирую свой следующий бой в марте Российский тяжеловес хотел бы поквитаться с Нганноу.

На своей странице в Instagram Александр Волков рассказал о том, когда состоится его следующий бой в UFC.

«Возвращаюсь к тренировочному процессу и на моем «рабочем столе» огромная «папка» из вызовов разных бойцов, – написал Александр. – Но больше всех удивляет Френсис Нганноу, придумавший, что в 2017 году я отказался с ним драться, и мгновенно перееобувшийся, когда его позвали на турнир в Москву. По факту от нашего последнего поединка отказался он. Я планирую свой следующий бой в марте. Буду рад провести поединок с Нганноу, или с кем-то еще!»

9 ноября 31-летний российский тяжеловес победил американца Грега Харди на турнире UFC в Москве.