Волков прокомментировал заявление Александра Емельяненко Ранее он сообщил, что никто из отечественных спортсменов, в том числе и Волков, не сможет его победить.

Загрузка... Российский боец UFC Александр Волков высказался в адрес Александра Емельяненко, который ранее выразил уверенность, что является лучшим бойцом страны. «Я думаю, и в мире нет. Кроме зеленого змея, его никому не победить», – написал 31-летний уроженец Москвы в своем Instagram. 29 ноября Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против многократного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.