Волков прокомментировал заявление Александра Емельяненко - Советский спорт
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25 ноября 2019 19:26ММАГичунцев Артур

Волков прокомментировал заявление Александра Емельяненко

Ранее он сообщил, что никто из отечественных спортсменов, в том числе и Волков, не сможет его победить.

Российский боец UFC Александр Волков высказался в адрес Александра Емельяненко, который ранее выразил уверенность, что является лучшим бойцом страны.

«Я думаю, и в мире нет. Кроме зеленого змея, его никому не победить», – написал 31-летний уроженец Москвы в своем Instagram.

29 ноября Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против многократного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

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