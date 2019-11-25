Волков прокомментировал заявление Александра Емельяненко

Российский боец UFC Александр Волков высказался в адрес Александра Емельяненко, который ранее выразил уверенность, что является лучшим бойцом страны.
«Я думаю, и в мире нет. Кроме зеленого змея, его никому не победить», – написал 31-летний уроженец Москвы в своем Instagram.
29 ноября Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против многократного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
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