Гэтжи может стать следующим соперником Нурмагомедова после Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в случае победы над Тони Фергюсоном проведет свой следующий поединок с Джастином Гэтжи. Об этом в твиттере пишет менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.
Точная дата будущего этого поединка пока не сообщается. Скорее всего, объявление будет сделано после турнира UFC в Бруклине 18 апреля, когда Хабиб проведет долгожданный бой с Фергюсоном. Напомним, что поединок между бойцами ранее срывался пять раз из-за травм спортсменов.
В смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 28 боев и ни разу не проиграл. Что касается Гэтжи, то он принял участие в 23 поединках, в которых уступил лишь дважды.
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав «Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение Теперь любой желающий может потренироваться под руководством тренера «Красной Машины». 23.11.2019 12:00 Хоккей Кузютина Елена Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай «Питтсбург» победил, Малкин не забил. Панарин прервал свою результативную серию Обзор игрового дня НХЛ. 23.11.2019 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл