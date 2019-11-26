Гэтжи может стать следующим соперником Нурмагомедова после Фергюсона Американский боец ждет исхода встречи между Хабибом и Фергюсоном.

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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в случае победы над Тони Фергюсоном проведет свой следующий поединок с Джастином Гэтжи. Об этом в твиттере пишет менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Точная дата будущего этого поединка пока не сообщается. Скорее всего, объявление будет сделано после турнира UFC в Бруклине 18 апреля, когда Хабиб проведет долгожданный бой с Фергюсоном. Напомним, что поединок между бойцами ранее срывался пять раз из-за травм спортсменов.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 28 боев и ни разу не проиграл. Что касается Гэтжи, то он принял участие в 23 поединках, в которых уступил лишь дважды.