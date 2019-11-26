Две россиянки попали в список самых привлекательных девушек ММА Спортсменки заняли девятое и десятое места.

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Издание Things на своем официальном сайте опубликовало список из 20 самых привлекательных девушек, выступающих в смешанных единоборствах. В десятку лучших попали две россиянки – 28-летняя Анастасия Янькова и 29-летняя Александра Албу.

В ММА Анастасия приняла участие в шести боях, пять из которых завершились победой. Что касается Албу, то в пяти поединках она трижды оказывалась победительницей.

Возглавила рейтинг чемпионка в «атомном» (минимальном) весе американка Джин Ю Фрей. Второе и третье места заняли ее соотечественницы – Пейдж Ванзант и Мишель Уотерсон.