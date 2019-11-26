Отец Хабиба – о поединке с Фергюсоном: Это бой мечты для всех фанатов ММА Встреча состоится 18 апреля.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал подписание контракта на поединок против американца Тони Фергюсона.

«Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшим в независимости от весовой категории. И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим.

Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых 12 побед подряд. Я называю это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств.

Мы сделаем все зависящее от нас, чтоб принести победу нашим болельщикам в России, а результат – за Всевышним», – написал специалист в соцсети.