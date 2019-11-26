Президент UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона - Советский спорт
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26 ноября 2019 20:46ММАГичунцев Артур

Президент UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона

Его слова приводит журналист ESPN Бретт Окамото.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном.

«Поединок Хабиб – Фергюсон должен стать главным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине», – сказал Уайт.

Ранее менеджер россиянина отметил, что тот уже подписал контракт на поединок. Сейчас руководство ожидает действий со стороны Фергюсона.

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