Президент UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Фергюсона Его слова приводит журналист ESPN Бретт Окамото.

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном.

«Поединок Хабиб – Фергюсон должен стать главным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине», – сказал Уайт.

Ранее менеджер россиянина отметил, что тот уже подписал контракт на поединок. Сейчас руководство ожидает действий со стороны Фергюсона.