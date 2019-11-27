Джастин Гэтжи: Хочу встретиться с Хабибом до того, как он закончит карьеру

Боец UFC Джастин Гэтжи заявил о желании провести бой с чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.
«Чемпионский пояс – это больше, чем просто вишенка на торте, это мороженое с фруктами, – приводит Bloody Elbow слова 31-летнего американца. – Я постараюсь провести бой с Хабибом. Он заявлял, что до конца карьеры у него осталось не так много поединков. Так что мне нужно успеть до того, как он закончит».
Напомним, ранее сообщалось, что Гэтжи станет следующим соперником победителя боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля.
На счету Гэтжи 21 победа при двух поражениях в смешанных единоборствах.
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