Джастин Гэтжи: Хочу встретиться с Хабибом до того, как он закончит карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 14:32ММАЛипкин Антон

Джастин Гэтжи: Хочу встретиться с Хабибом до того, как он закончит карьеру

Американец может претендовать на бой с победителем поединка Нурмагомедов – Фергюсон.

Боец UFC Джастин Гэтжи заявил о желании провести бой с чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Чемпионский пояс – это больше, чем просто вишенка на торте, это мороженое с фруктами, – приводит Bloody Elbow слова 31-летнего американца. – Я постараюсь провести бой с Хабибом. Он заявлял, что до конца карьеры у него осталось не так много поединков. Так что мне нужно успеть до того, как он закончит».

Напомним, ранее сообщалось, что Гэтжи станет следующим соперником победителя боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля.

На счету Гэтжи 21 победа при двух поражениях в смешанных единоборствах.

Руди Гарсия: Команду с Дзюбой и Азмуном сложно раскачать Главный тренер «Лиона» считает, что его команда способна забивать и без Мемфиса Депая. 26.11.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Тэмми Абрахам: Лига чемпионов – это сбывшаяся мечта, не хотим, чтобы она заканчивалась Фрэнк Лэмпард – о «Валенсии»: Этот матч нам нельзя проиграть Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Аспирин» – не допинг. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и остался без еврокубковой весны Команда Юрия Семина сначала забила сама себе, а после перерыва попросту была переиграна гостями из Леверкузена, которые еще сохраняют шансы на плей-офф Лиги чемпионов. 26.11.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Тэмми Абрахам: Лига чемпионов – это сбывшаяся мечта, не хотим, чтобы она заканчивалась Фрэнк Лэмпард – о «Валенсии»: Этот матч нам нельзя проиграть Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
14:41 Формула-1 Себастьян Феттель: Еще не думал всерьез об уходе из Формулы-1
14:40 Футбол КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей
14:36 Футбол Мукудаев отправится на зимний сбор с ЦСКА
14:32 ММА Джастин Гэтжи: Хочу встретиться с Хабибом до того, как он закончит карьеру
14:23 Футбол Тэмми Абрахам: Лига чемпионов – это сбывшаяся мечта, не хотим, чтобы она заканчивалась
14:22 Биатлон Владимир Драчев: Подготовка к сезону успешно завершена
14:13 Футбол Фрэнк Лэмпард – о «Валенсии»: Этот матч нам нельзя проиграть
14:11 Футбол Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна
14:06 Футбол Азар должен успеть восстановиться к матчу с «Барселоной»
14:04 Биатлон Владимир Драчев: Губернатор поддержал реконструкцию стадиона в Ижевске
13:56 Футбол Маттейс де Лигт: «Ювентус» доказал, что продолжает прогрессировать
13:53 Футбол Фернандеш не сыграет с «Базелем»
13:49 Футбол На матче «Локомотив» – «Динамо» можно будет нарядить елку
13:47 Футбол Диего Симеоне: У «Ювентуса» не было других моментов, кроме голевого
13:41 Футбол Клинсманн – новый главный тренер «Герты»
13:38 Футбол Жозе Моуринью: Болбой сделал важную голевую передачу
13:35 Футбол Капитан «Витесса»: Ради Слуцкого готов пойти в огонь
13:26 Хоккей ФХР: WADA или МОК не могут отменить решение о месте проведения чемпионата мира
13:21 Хоккей с мячом Борис Скрынник: Проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске ничего не угрожает
13:17 Футбол Николай Комличенко: Не дадим Дзюбу в обиду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array