Тактаров объяснил, в чем Фергюсон превосходит Хабиба Встреча пройдет в Бруклине.

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Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее стало известно, что обладатель титула в легком весе сразится с бойцом из США 18 апреля 2020 года.

«Подписание контракта – это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится. Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе.

Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию. Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке.

Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше», – цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня».