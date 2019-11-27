Тактаров объяснил, в чем Фергюсон превосходит Хабиба

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее стало известно, что обладатель титула в легком весе сразится с бойцом из США 18 апреля 2020 года.
«Подписание контракта – это хорошо, но оно еще не означает, что бой состоится. Сколько раз он уже срывался? Четыре? Но мне бы, конечно, хотелось увидеть этот бой, потому что Хабиб и Фергюсон сейчас сильнейшие в своем весе.
Победителя предугадать не возьмусь, поединок может пойти по любому сценарию. Хабибу будет гораздо тяжелее, чем с Порье, которого он выжимал к сетке.
Фергюсона прижать к сетке сложно, а ударная техника у него не хуже, чем у Хабиба. Если не дойдет до борьбы, то шансов в стойке у американца даже немного побольше», – цитирует Тактарова «Подмосковье сегодня».
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