Джастин Гэджи: Хабиб победит Тони Встреча состоится 18 апреля 2020 года.

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и представителя США Тони Фергюсона.

«Думаю, Хабиб победит. С другой стороны, Тони попробует внести что-то свое, хотя, я не уверен, что он готов пойти в партер.

Конечно, Тони много пропускает. Это безумие. Но я не думаю, что это проблема, потому что Хабиб не планирует драться с ним в стойке. Он проведет этот бой в излюбленной манере – переведет соперника в партер и будет бить.

Мне интересно посмотреть, как Фергюсон поведет себя в этом положении. Сыграют ли его навыки джиу-джитсу и удары локтями», – цитирует Гэтжи MMAJunkie.