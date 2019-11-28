Джастин Гэджи: Хабиб победит Тони

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и представителя США Тони Фергюсона.
«Думаю, Хабиб победит. С другой стороны, Тони попробует внести что-то свое, хотя, я не уверен, что он готов пойти в партер.
Конечно, Тони много пропускает. Это безумие. Но я не думаю, что это проблема, потому что Хабиб не планирует драться с ним в стойке. Он проведет этот бой в излюбленной манере – переведет соперника в партер и будет бить.
Мне интересно посмотреть, как Фергюсон поведет себя в этом положении. Сыграют ли его навыки джиу-джитсу и удары локтями», – цитирует Гэтжи MMAJunkie.
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