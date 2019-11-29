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29 ноября 2019 01:27ММА

Макгрегор проведет следующий поединок 18 января

Ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне в центральном поединке турнира UFC 246, который состоится 18 января в Лас-Вегасе (США).

«Дана Уайт рассказал, что Конор Макгрегор вернется в UFC, чтобы встретиться с Дональдом Серроне 18 января в Лас-Вегасе», - написал в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Напомним, что Макгрегор заявил о своем участии в турнире во время пресс-конференции в Москве.

Отметим, бывший чемпион UFC не выступал с октября 2018 года, когда на турнире UFC 229 в поединке за титул чемпиона в легком весе проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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