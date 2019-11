Макгрегор проведет следующий поединок 18 января

«Дана Уайт рассказал, что Конор Макгрегор вернется в UFC, чтобы встретиться с Дональдом Серроне 18 января в Лас-Вегасе», - написал в своем Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Напомним, что Макгрегор заявил о своем участии в турнире во время пресс-конференции в Москве.

Отметим, бывший чемпион UFC не выступал с октября 2018 года, когда на турнире UFC 229 в поединке за титул чемпиона в легком весе проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Breaking: Conor McGregor will return to the UFC to face Donald Cerrone on Jan. 18 in Las Vegas, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/TE5HkAzzpW