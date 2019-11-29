Глава UFC подтвердил бой Макгрегора и Серроне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 ноября 2019 10:27ММАГичунцев Артур

Глава UFC подтвердил бой Макгрегора и Серроне

Ранее сообщалось, что их встреча состоится зимой 2020 года.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил многочисленные слухи в прессе о скором возвращении Конора Макгрегора. Ранее сообщалось, что 31-летний ирландец сразится 18 января против американца Дональда Серроне.

«Конор подписал контракт, Серроне готов драться», – сказал Уайт, чьи слова приводит ESPN.

В крайнем поединке бывший обладатель двух титулов проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а 36-летний Серроне уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Сергей Герасимец: Три очка со «Спартаком» перевесят победу над «Лионом» Бывший полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от последнего матча питерцев в Лиге чемпионов и ожиданиями от предстоящей им игры в РПЛ. 28.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Матвеев: Заработали свой момент и победили Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями от победного матча с «Базелем» в Лиге Европы. 28.11.2019 23:15 Футбол Шарафудинов Виктор
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Ари психанул, но дело сделал. «Краснодар» победил дома «Базель» На своем поле «быки» одержали победу с минимальным счетом над «Базелем» и продолжили борьбу с «Хетафе» за выход в плей-офф. 28.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
10:28 Футбол Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров Англии
10:27 ММА Глава UFC подтвердил бой Макгрегора и Серроне
10:07 Футбол Тонни де Вильена: Нужно забыть о «Безеле» и думать о «Хетафе»
10:03 Бокс Кокляев – перед боем с Емельяненко: Небольшой мандраж у меня есть
09:49 Футбол «Реал» предложит «МЮ» двух игроков за Погба
09:28 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы провалили третью четверть
09:17 Футбол Коломейцев – о возможном переходе Миранчука в «Ювентус»: Мы все за него рады
09:08 Хоккей Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ
08:51 Футбол Владимир Пономарев: Выступление ЦСКА в Лиге Европы можно назвать провальным
08:51 Бокс Тренер Кокляева: Емельяненко не до конца понимает силу Миши и его уровень подготовки
08:35 Футбол Джовани Ло Чельсо: Нам потребуется время, чтобы принять идеи Моуринью
08:29 ММА Александр Емельяненко: Устал выписывать поклоны перед великим и всемогущим Федором
08:17 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Показали настоящий русский характер
08:03 Футбол Португалия упрочила отрыв от России в таблицы коэффициентов УЕФА
07:40 Футбол Юрий Газинский: 1:0 – это не полноценный реванш за 0:5
07:19 Футбол Фернандеш, Хименес и Абубакар претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
06:56 Хоккей «Нью-Джерси» одолел «Монреаль», Гусев набрал три очка
06:28 Пляжный футбол Сборная России сыграет с итальянцами в полуфинале чемпионата мира
06:13 Футбол Магомед-Шапи Сулейманов: Впереди у нас решающий матч с «Хетафе»
01:47 Футбол Александр Бубнов: Из такой группы ЦСКА обязан был выходить
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array