Глава UFC подтвердил бой Макгрегора и Серроне Ранее сообщалось, что их встреча состоится зимой 2020 года.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил многочисленные слухи в прессе о скором возвращении Конора Макгрегора. Ранее сообщалось, что 31-летний ирландец сразится 18 января против американца Дональда Серроне.

«Конор подписал контракт, Серроне готов драться», – сказал Уайт, чьи слова приводит ESPN.

В крайнем поединке бывший обладатель двух титулов проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а 36-летний Серроне уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.