Гэтжи сразится с победителем пары Нурмагомедов – Фергюсон Об этом в своем Twitter написал менеджер российского бойца Али-Абдель Азиз.

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Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи получит возможность стать чемпионом UFC в легком весе.

Как сообщил Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, именно Гэтжи станет следующим соперником победителя боя, где сразятся 31-летний уроженец Дагестана и американец Тони Фергюсон.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов, который является действующим чемпионом лиги, подерется с уроженцем Калифорнии 18 апреля 2020 года.

Что касается Гэтжи, то 31-летний американец выступает в UFC с 2017 года. За это время он провел 6 боев, одержал 4 победы и проиграл два поединка.