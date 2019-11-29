Отец Хабиба – про Федора Емельяненко: Император сделал то, чего не сделал никто Уроженец Старого Оскола не знал поражений на протяжении десяти лет.

Загрузка...

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил слова благодарности легендарному бойцу ММА Федору Емельяненко.

«Император (прозвище Ф. Емельяненко) сделал для российских ММА то, чего не сделал пока никто. Из боев без правил он смешанные единоборства сделал видом спорта, за что я ему благодарен. В свои лучшие годы он был лучшим в мире», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу BoxingTV.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проведет последний бой в декабре этого года. На турнире в Японии он сразится с американцем Квинтоном Джексоном.