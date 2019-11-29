Серроне изобразил Макгрегора в виде бутылки с алкоголем Их встреча состоится зимой 2020 года.

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Американец Дональд Серроне, ставший соперником Конора Макгрегора, оставил запись в соцсети после заявления президента UFC Даны Уайта о поединке, который состоится 18 января.

36-летний Серроне изобразил противостояние с ирландцем в виде алкогольных бутылок. В его записи Макрегор представлен в качестве бутылки виски, а себя Дональд изобразил в виде бутылки пива.

Добавим, что в крайнем поединке американец проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи, а Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.