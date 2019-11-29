Вердум хочет провести бой против Дос Сантоса

Бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум, отстраненный до 2020 года из-за допинга, после своего возвращения на октагон хочет провести матч-реванш с Джуниором Дос Сантосом, победившем его 25 октября 2008 года. Об этом сообщил тренер Вердума Рафаэль Кордейро.
– Его отстранение заканчивается в апреле. Это было довольно несправедливое решение со стороны USADA, но мы верим, что следующий год станет год Фабрисио. Он тренируется у нас здесь три раза в неделю. Он полностью сфокусирован и вновь хочет претендовать на чемпионский титул. Поэтому поединок с Дос Сантосом был бы для него крайне интересен, так как обоим бойцам предстоит вернуться после неудачного периода. Они – замечательный атлеты, и их реванш может определить лидера титульной гонки, – цитирует Кордейро портал BJ Penn.
Напомним, что в смешанных единоборствах Фабрисио Вердум одержал 23 победы в 31 поединке. На счету Дос Сантоса 21 победа в 27 боях.
На данный момент чемпионом организации в тяжелом весе является Стипе Миочич.
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