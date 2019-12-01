Нурмагомедов призвал не спать до обеда Боец готовится к очередной защите титула.

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Хабиб Нурмагомедов, непобежденный чемпион UFC, призвал не лениться и начинать свой день пораньше.

«Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда. Просыпайтесь по утрам, люди.

На пути к величию. Лети, Орел», - написал спортсмен в инстаграмм.

Напомним, на счету россиянина в ММА 28 побед в 28 поединках.

18 апреля в Нью-Йорке Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном.