Макгрегор хочет подраться с Хабибом в Москве в конце 2020 года

Обозреватель и инсайдер ESPN Ариэль Хельвани считает, что Конор Макгрегор хочет получить бой с Хабибом Нурмагомедовым в конце 2020 года. Ирландец надеется отобрать у россиянина титул UFC.
«План Макгрегора в том, чтобы подраться три раза в 2020 году, – заявил Хельвани в эфире ESPN. – Он не делал этого уже три года и это сложно, но ирландец умеет быть сосредоточенным на определенной цели. Люди говорят, что не видели его таким сосредоточенным уже давно. После боя с Серроне он хочет подраться весной или ранним летом. Возможно, это будет поединок с Масвидалем или Нейтом Диазом. А в конце года он хочет бой с Хабибом Нурмагомедовым в Москве, если тот все еще будет чемпионом. Конор хочет исправить ошибки первого боя. Он хочет выиграть два боя, а в третьем взять титул, заткнув всех».
6 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедова победил Конора Макдэвида в рамках UFC 229 удушающим приемом сзади.
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