Порье уверен, что Гэтжи по силам победить Нурмагомедова Джастин может стать следующим соперником Хабиба после боя россиянина с Фергюсоном.

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье считает Джастина Гэтжи способным победить Хабиба Нурмагомедова и стать новым обладателем пояса в легкой весовой категории.

Один из пользователей твиттера спросил у Порье, кто имеет наибольшие шансы на успех в бое с российским бойцом. «Думаю, Гэтжи», – ответил 30-летний спортсмен.

После победы над Максом Холлоуэем Порье завоевал титула временного чемпиона UFC. Но в сентябре этого года на турнире UFC 242 в Абу-Даби американец провел поединок против Нурмагомедова и проиграл ему болевым приемом в третьем раунде, тем самым уступив ему пояс.

В смешанных единоборствах Дастин принял участие в 32 поединках, 25 из которых завершились его победой.

Что касается Гэтжи, то на его счету 21 победа в 23 проведенных боях.