Андрей Орловский: Ходят слухи, что Александр Емельяненко не совсем здоров На прошлой неделе 38-летний уроженец Старого Оскола победил в боксерском поединке российского стронгмена Михаила Кокляева.

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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский готов провести бой против россиянина Александра Емельяненко, отметив, что подпишет соглашение на поединок, если тот пройдет медицинское обследование.

«Знаю, что Александр поливает всех грязью в «Инстаграме» и интернете. Если драться за большие бабки, то главное, чтобы был полный доступ ко всем его медицинским анализам, потому что ходят слухи, что он не совсем здоров», – цитирует белорусского спортсмена Fight Time.