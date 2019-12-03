Тони Фергюсон – о бое с Нурмагомедовым: Я засел в голове этого чувака Чемпионский бой пройдет 18 апреля в Бруклине.

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Боец UFC Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я засел в голове этого чувака, – приводит ESPN слова 35-летнего американца. – Он будет очень усердно тренироваться и будет так нервничать, что допустит ошибку. Я собираюсь извлечь из этого выгоду. Я поймаю его во время схватки».

Напомним, на прошлой неделе Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым. Поединок состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине.

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего у него 28 победных боев в смешанных единоборствах.