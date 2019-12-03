Абдулманап Нурмагомедов: У Махачева есть возможность встретиться с Конором - Советский спорт
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03 декабря 2019 13:40ММАЛипкин Антон

Абдулманап Нурмагомедов: У Махачева есть возможность встретиться с Конором

У российского бойца семь побед в восьми поединках UFC.

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что один из его учеников – Ислам Махачев – может стать соперником ирландца Конора Макгрегора.

«Ислам сейчас готов драться с любым соперником из топ-10 легкого веса UFC, – приводит RT слова Нурмагомедова-старшего. – И если он одержит досрочную победу, станет претендентом на чемпионский пояс. У Махачева есть возможность встретиться даже с Конором, если он окажется сильнее Дональда Серроне».

Отметим, что 28-летний Махачев одержал семь побед в UFC при одном поражении. 7 сентября на турнире UFC 242 в Дубае он победил бразильца Дави Рамоса.

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