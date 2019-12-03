Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон – опасный соперник, буду тренироваться еще больше Бой состоится 18 апреля и возглавит турнир в Бруклине.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Буду тренироваться, пахать. Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться еще больше, соперник сильный, опасный.

Чувствую, что во мне разгорелся огонь. С предыдущих боев в подготовке ничего не изменится. В любом случае это MMA, здесь нужно бороться, бить, душить, ломать. Просто подход может измениться. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет», – цитирует Нурмагомедова RT.