Фергюсон – о поединке Макгрегор – Серроне: Я ожидаю нокаут Встреча состоится 18 января.

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Американский боец UFC Тони Фергюсон дал прогноз на поединок легковесов Дональда Серроне и Конора Макгрегора.

«Если Серроне ударит его ногой по голове, Макгрегор рухнет как тонна кирпичей. Конечно, я рассчитываю на нокаут. Думаю, это будет хороший бой. Жду его с нетерпением», – приводит слова американца MMA Fighting.

В крайнем поединке 31-летний ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а 36-летний Серроне уступил нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.