Исраэль Адесанья: Хабиб – не единственный, кто может забить соперника в партере На данный момент 30-летний нигериец провел 7 боев и одержал 7 побед.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что уровень его борьбы не уступает навыкам российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе и не знает поражений на профессиональном уровне (28 боев и 28 побед).

«Я работаю над собой и хочу стать лучше. Вы еще не видели моей работы в партере, не знаете, что я могу в борьбе. Уверяю вас, Хабиб – не единственный, кто может забить соперника в партере», – приводит слова Адесаньи BJPenn.

Ранее сообщалось, что следующим соперником 30-летнего бойца станет кубинец Йоэль Ромеро. При этом Адесанья готов к поединку против американца Джона Джонса, владеющего титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе.