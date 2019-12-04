Исраэль Адесанья: Хабиб – не единственный, кто может забить соперника в партере

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что уровень его борьбы не уступает навыкам российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе и не знает поражений на профессиональном уровне (28 боев и 28 побед).
«Я работаю над собой и хочу стать лучше. Вы еще не видели моей работы в партере, не знаете, что я могу в борьбе. Уверяю вас, Хабиб – не единственный, кто может забить соперника в партере», – приводит слова Адесаньи BJPenn.
Ранее сообщалось, что следующим соперником 30-летнего бойца станет кубинец Йоэль Ромеро. При этом Адесанья готов к поединку против американца Джона Джонса, владеющего титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе.
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