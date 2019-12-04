Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с Джексоном - Советский спорт
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04 декабря 2019 21:00ММАШарафудинов Виктор

Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с Джексоном

Бой состоится в Японии 29 декабря.

Российский боец ММА Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на команду спортсмена.

Бой между 43-летним Емельяненко и Джексоном состоится в Японии 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.

Емельяненко провел в MMA 45 поединков, в 38 из которых он одержал победу, 6 проиграл, и еще один бой был признан несостоявшимся. В своем последнем бою 26 января россиянин уступил нокаутом Райану Бейдеру в борьбе за вакантный титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

41-летний Джексон является бывшим чемпионом UFC, в его карьере 38 побед в 51 бою.

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