Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с Джексоном

Российский боец ММА Федор Емельяненко начал проводить спарринги перед боем с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на команду спортсмена.
Бой между 43-летним Емельяненко и Джексоном состоится в Японии 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
Емельяненко провел в MMA 45 поединков, в 38 из которых он одержал победу, 6 проиграл, и еще один бой был признан несостоявшимся. В своем последнем бою 26 января россиянин уступил нокаутом Райану Бейдеру в борьбе за вакантный титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.
41-летний Джексон является бывшим чемпионом UFC, в его карьере 38 побед в 51 бою.
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