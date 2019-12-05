Гэтжи назвал будущий бой Макгрегора и Серроне «цирком уродов»

Джастин Гэтжи был одним из нескольких бойцов, которые надеялись сразиться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Однако привлекательная возможность досталась Дональду Серроне, которого Гэтжи победил в августе.
Этой ситуацией Гэтжи оказался не доволен, выразив свои эмоции в интервью BJPenn.
«Бой Макгрегора и Серроне – это просто цирк уродов, – заявил американский боец. – Это посмешище. Наверное, для меня даже хорошо, что Макгрегор ушел с дороги. Не знаю, что заставило его драться в 170 фунтах (то есть в полусреднем весе). Мне бы хотелось думать, что он не хочет драться со мной, но не думаю, что ему страшно. Просто не понимаю. Если он хочет сразиться за титул, ему нужна еще одна победа в легком весе. Наверное, так он пытается надавить на UFC, чтобы ему после этого дали титульный бой».
Бой UFC Макгрегор против Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Ранее в американской прессе сообщалось, что ирландский спортсмен собирается провести в следующем году три поединка в легком весе. Одним из них в теории должен стать еще один бой против Хабиба Нурмагомедова в попытке вернуть титул чемпиона UFC в легком весе.
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