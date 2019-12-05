Диего Брандао: Друзья Хабиба меня не трогали Бразилец выступал на турнире в Каспийске, где проиграл Алиеву.

Бразильский боец Диего Брандао, выступающий в легком весе, рассказал о том, как его принимали болельщики на турнире в Дагестане.

«У меня в целом остались хорошие воспоминания, – приводит News.ru слова 32-летнего бразильца. – Что касается друзей Хабиба (Нурмагомедова), то они меня не трогали. Конечно, меня старались всячески вывести из равновесия, чтобы помочь моему сопернику, но если я готов драться, я готов драться где угодно».

4 сентября 2017 года Брандао потерпел поражение от Ахмеда Алиева на турнире Fight Nights Global 73 в Каспийске. Всего на счету бывшего бойца UFC 25 побед при 14 поражениях в смешанных единоборствах.