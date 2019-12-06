Дана Уайт: Фьюри хочет попробовать себя в ММА

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри хочет попробовать себя в смешанных единоборствах.
Об этом заявил глава UFC Дана Уайт.
«Мы с Фьюри общались на эту тему, - приводит слова Уайта MMA Junkie. - Он действительно заинтересован в том, чтобы попробовать себя в смешанных единоборствах. Посмотрим, что из этого получится».
В настоящий момент Фьюри готовится к реваншу с чемпионом мира по версии WBC американцем Уайлдером. Предварительно, бой должен состояться 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. Первый поединок между боксерами завершился вничью.
На счету Фьюри 29 побед на профессиональном ринге (20 - нокаутом) при одной ничье.
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